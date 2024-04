In Hochstadt ist ein Klima-Baum gepflanzt worden. Dabei handelt es sich um ein Projekt von Landesforsten, genauer vom Haus der Nachhaltigkeit.

Es vergibt diese Bäume jährlich an Kommunen im Pfälzerwald und den angrenzenden Regionen. Sie sollen nicht nur Schattenspender im Sommer sein, sondern auch die Bürger daran erinnern, sich um den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen im Klimawandel zu bemühen. In Hochstadt wurde eine Traubeneiche gepflanzt.

Der für Umweltthemen zuständige Beigeordnete, Rene Krahmer, sieht die Pflanzung für die Ortsgemeinde als Startschuss, sich stärker mit den Themen zu Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität und -Speicherung zu beschäftigen. „Außerdem wollen wir den Standort etwas parkähnlicher gestalten“, sagt Krahmer. Damit das gelingt sollen, weitere Bäume gepflanzt werden, auch an eine Sitzgelegenheit wird gedacht. „Somit haben wir mitten in unserem Dorf direkt am Hainbach eine kleine grüne Oase.“

Zugleich wurde der Weg in den Hainbachauen eingeweiht, der nach den Hochstadter Bürgern Helga und Helmut Brunnemer benannt ist. Sie hätten der Gemeinde schon vor längerer Zeit das Gelände überlassen, teilt Krahmer mit. Die Flächen dort in der Hainbachaue soll in der nächsten Zeit aufgewertet werden. Die Gestaltung des Geländes war im Zuge der Dorfmoderation angeregt worden.