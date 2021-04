„Digital EU – and you?“ lautete das Motto des 68. Europäischen Wettbewerbs, des ältesten Schülerwettbewerbs Deutschlands. Sechs Schülerarbeiten der Fachoberschule Gestaltung am Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern haben einen ersten Preis auf Landesebene errungen, eine weitere Arbeit einen zweiten Preis. Jury-Mitglied Klaus Sundermann findet: „Die Arbeiten haben eine hohe künstlerische Qualität und dokumentieren eine intensive und individuelle Auseinandersetzung mit dem Thema.“ Sofia Braunstein setzte sich mit der digitalen Überwachung zum Schutz der Luchse auseinander. Celine Clödy und Hanna Pleschke beschäftigte der Digitalschrott. Samira Weickl erfand eine digitale Bibliothek unserer europäischen Kultur, und Kristina Lugonjic schuf eine Darstellung zum Schutz von Rehkitzen in der Landwirtschaft mittels Drohnenüberwachung. Nun gehen die Arbeiten zum Bundesausscheid.