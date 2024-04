Dem ehemaligen Bürgermeister von Böchingen, Reinhold Walter, wird am Sonntag, 21. April, 10 Uhr, im Festsaal der Ortsgemeinde die Ehrenbürgerschaft verliehen. Danach wird ab etwa 11 Uhr zum Frühschoppen geladen.

Wer durch Böchingen läuft, kann an vielen Stellen „einen Fußabdruck“ von Reinhold Walter erkennen. Insgesamt 43 Jahre lang war der 77-jährige Christdemokrat in der Kommunalpolitik tätig – fünf Jahre im Verbandsgemeinderat Landau-Land, zehn Jahre im Gemeinderat in Böchingen und mehr als 28 Jahre war er Ortsbürgermeister (von 1994 bis Ende 2022).

Für sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement wurde Walter im September 2022 bereits mit der Freiherr-vom-Stein-Plakette ausgezeichnet und Anfang 2023 erhielt er die Goldene Ehrenplakette der Verbandsgemeinde Landau-Land. Der CDU gehört der in Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich geborene Reinhold Walter seit mehr als 55 Jahren an.

Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit als Ortschef zählt zweifelsohne die Dorfentwicklung, die an vielen Stellen in Böchingen ihre Ergebnisse zeigt. Unter seiner Führung wurde die Ortsgemeinde im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ Kreissieger. Die Renaturierung des Hainbachs (1998) in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeinde war ihm ein besonderes Anliegen. Dabei wurde der Bach im Ortsbereich aus Gründen des Hochwasserschutzes in sein ursprüngliches Bachbett gelegt. Es wurden auch Brücken und Stege errichtet.

Auch die Neugestaltung des Dorfplatzes 1999/2000 mit einem gemeindebezogenen Fabelbrunnen von Daniel Moritz Lehr und Burghard Knauf fällt in die Amtszeit von Reinhold Walter. Ebenso die Durchführung der 1250 Jahr-Feier im Jahr 2017 und die Überführung des Geländes der „Ehemalige Sektkellerei“ in ein Wohngebiet gehen auf ihn zurück.

Beruflich startete die Karriere von Reinhold Walter 1965 mit einer Ausbildung beim Amt für soziale Angelegenheiten (ehemals Versorgungsamt) in Landau, nachdem er das Otto-Hahn-Gymnasium mit dem Abschluss der Mittleren Reife in der Tasche der Liebe wegen vorzeitig verlassen hatte. Nach 46 Jahren im Dienst endete die Berufslaufbahn mit der Pensionierung im Jahr 2011. Reinhold Walter hatte sich zum Oberamtsrat empor gearbeitet und zuletzt ein Referat mit 60 Mitarbeitern geleitet.