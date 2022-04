Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Waldhambach veranstaltet mit Unterstützung der VG Annweiler und des Kreises SÜW am Freitag, 19 Uhr (Einlass 17.30 Uhr), ein Benefizkonzert für die Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler unter dem Pfälzer Motto „Helfer helfen Helfer“ auf dem Waldhambacher Sportplatz.

Die verheerende Flutkatastrophe im Ahrtal im vergangenen Sommer hatte die Region in großen Teilen zerstört. Hunderte Feuerwehrleute aus der Südpfalz und aus der Südwestpfalz hatten sich daraufhin auf den Weg ins Katastrophengebiet gemacht, um vor Ort Hilfe zu leisten. In der Folge ist zwischen der Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler und den Wehren der Integrierten Leitstelle Südpfalz nicht nur eine Partnerschaft, sondern auch eine Freundschaft entstanden. Der Wehrführer der Feuerwehr Waldhambach, Markus Schlinck, der nicht mit vor Ort sein konnte, hat seinem örtlichen Feuerwehr-Förderverein vorgeschlagen, die schwer gebeutelten Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler mit einem Benefizkonzert zu unterstützen. Die Idee erfuhr große Zustimmung. „Die Zustände im Ahrtal sind weiterhin verheerend“, weiß Wehrführer Schlinck, „manche Menschen können bis heute noch nicht in ihr Haus zurückkehren.“

Auch die Wunschband sagte zu: die Dorfrocker. Diese landete 2018 mit „Feuerwehren“ einen Hit. In der Corona-Zeit kam die Band auf die Idee kamen, Traktorenkonzerte zu veranstalten. Ein solches steigt nun auch in Waldhambach – ergänzt um Feuerwehrfahrzeuge auf dem Platz. Zugleich ist das Konzert der Beginn der deutschlandweiten Dorfrocker-Tour 2022. Als Vorband konnten die Band Insanity gewonnen werden. Der komplette Erlös wird der Feuerwehr Bad Neuenahr-Ahrweiler gespendet.

Traktoren und Feuerwehrfahrzeuge willkommen

Am Konzertabend wird es ein Parkleitsystem für die Autos der Zuschauer geben, die regulär rund um den Sportplatz Parkplätze zugewiesen bekommen. Wer mit Traktor oder Feuerwehrfahrzeug – egal ob neu oder Oldtimer – anreist, darf direkt auf dem Spielfeld parken. Das Traktoren- beziehungsweise Feuerwehrautoticket kostet 37,90 Euro, inklusive zwei Personen. Jede weitere Person bezahlt den regulären Einzelticketpreis von 18,90 Euro, Kinder haben bis zwölf Jahre freien Eintritt. Für Bewirtung ist gesorgt.