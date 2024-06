Auch wenn der Abstand zwischen Hermann Augspurger und Martin Körner im ersten Wahlgang deutlich ist, müssen beide vor der Stich noch einmal kräftig die Werbetrommel rühren.

Es war bei drei Kandidaten abzusehen, dass das Rennen um den Bürgermeisterposten in Bad Bergzabern in der Stichwahl entschieden wird. Dass sich Amtsinhaber Hermann Augspurger und der erste Beigeordneter Martin Körner duellieren, zeigt, dass viele Wähler zumindest nicht unzufrieden damit sind, wie die Kurstadt in den vergangenen Jahren geführt wurde. Mit 12,9 Prozentpunkten ist Augspurgers Vorsprung auf Körner deutlich, insofern geht er als Favorit in die Stichwahl. Es wäre eine Überraschung, wenn das Ergebnis in zwei Wochen umgekehrt ausfiele. Die Werbetrommel müssen beide dennoch noch einmal rühren. Vielleicht können sie mehr Wähler mobilisieren als im ersten Durchgang. Eine Wahlbeteiligung von 53,7 Prozent ist bedenklich wenig.