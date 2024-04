Die Burg Fleckenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel nahe der deutschen Grenze zu Frankreich. Nun wurde das Angebot für Kinder und Familien erweitert.

Auf der Burg gibt es bereits spezielle Angebote für Kinder, die unter dem Überbegriff „Rätselburg“ zusammen gefasst sind. Dieses wurde nun vergößert. Etwa drei Stunden Zeit sollten eingeplant werden. Das Szenario: Alles beginnt mit dem Diebstahl eines Zauberbuchs. Das enthält die Formel, mit der es gelingt, Eisen in Gold zu verwandeln. Es brechen Finsternis und Katastrophen über das Land Fleckenstein herein, doch zum Glück hatte der Alchemist der Burg gerade noch Zeit, sich in den Wald zu retten und Kim um Hilfe zu rufen. Ihre Aufgabe ist es nun, die Welt wieder ins Gleichgewicht zu bringen, den gefangenen Baron zu befreien und das Zauberbuch zu finden.

Kinder können in die Rolle des Ritters schlüpfen. Foto: Fleckenstein

Die Fleckenstein-Besucher sind Kims Helfer und müssen 25 Rätsel lösen. Die Burg und der umliegende Wald werden zu einem riesigen Spielplatz, in dem sich Wirklichkeit mit Fantasie vermischt, wie es in der Mitteilung dazu heißt. Die Aufgaben, die auf Französisch, Deutsch und Englisch gestellt werden, sind demnach von allen lösbar. Es geht um logisches Denken, Geschicklichkeit und Mut. Wenn alle Aufgaben gelöst sind, kann an einem interaktiven Terminal noch ein Foto mit den Helden der Geschichte gemacht werden.