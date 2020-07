Groß war das Interesse an einer Radtour mit dem E-Bike, welche die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan für Donnerstag, 23. Juli, angeboten hatte. Deswegen gibt es einen Tag später eine weitere Tour. Diesmal können auch E-Bikes ausgeliehen werden. Die zweite Tour am Freitag, 24. Juli, startet um 10 Uhr am Wanderbahnhof in Kusel. Die Leitung hat Petra Rübel. Die Strecke ist 50 Kilometer lang, die Teilnahme kostet vier Euro pro Person. Das eigene E-Bike ist mitzubringen. Wer jedoch kein eigenes Rad hat, kann sich im Hotel Burgblick in Thallichtenberg, Telefon 06381 92770, eins ausleihen.

Info

Anmeldung ist unter der Telefonnummer 06381 6080-123 oder -127 unbedingt erforderlich.