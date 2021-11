Aufgrund der aktuell wieder steigenden Corona-Zahlen und des damit einhergehenden Infektionsrisikos stellen die Bürgerbusse in den Verbandsgemeinden Kusel-Altenglan und Lauterecken-Wolfstein ab dem kommenden Montag den Fahrbetrieb vorübergehend ein. In der Verbandsgemeinde Oberes Glantal sollen die Busse aber zunächst weiterfahren. Wie Bürgerbus-Koordinator Karl-Heinz Schoon auf Anfrage mitgeteilt hat, sollen die Fahrten unter dem Corona-Hygienekonzept, das heißt unter 3G-Regel, mit Maske im Bus und maximal zwei Fahrgästen gleichzeitig, weitergeführt werden. Man sei aber „auf der Hut“ und stehe im Kontakt mit den Kollegen aus den anderen Verbandsgemeinden. „Wir behalten uns je nach Entwicklung auch vor, den Betrieb auf rein medizinische Fahrten – also zum Arzt oder zu Impfterminen – einzuschränken.“