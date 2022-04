Die Gemeindespitze in Ginsweiler ist wieder vollständig: Mit je einer Gegenstimme wurden Michael Ramisch zum Ersten Beigeordneten und Mario Klein zum Beigeordneten gewählt.

Für die Gemeinde geht damit die langwierige Suche nach neuen Beigeordneten zu Ende. Die Wahl war nötig geworden, nachdem die Erste Beigeordnete Birgit Reinmann-Presser Anfang des Jahres starb. Auch der Posten des weiteren Beigeordneten war vakant: Im Juni vergangenen Jahres wurde Sebastian Stenger in Abwesenheit zum Beigeordneten gewählt. Er kam in der Folge allerdings nicht zu den Sitzungen. Nun wurden Ramisch, der erst am Sitzungsabend in den Rat nachgerückt ist, und Klein gewählt. „Jetzt ist mit dem Gemeinderat eine gute Zusammenarbeit möglich“. Man könne sich jetzt darauf konzentrieren, die Gemeinde voranzubringen, sagte Ortsbürgermeister Roland Bender zuversichtlich.