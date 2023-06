Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Impfaufkleber und Impfunterlagen sind an der deutsch-tschechischen Grenze im Auto einer jungen Frau aus dem Kreis Kusel entdeckt worden. Sie hat im Impfzentrum auf dem Windhof gearbeitet, wo am Dienstag die Spurensuche aufgenommen wurde.

Sie habe im Impfzentrum gearbeitet und dort die Unterlagen versehentlich eingesteckt, erklärte die Westpfälzerin der Frankenpost zufolge der Polizei. Am Montag gegen 17 Uhr war sie bei einer Kontrolle am Grenzübergang Waldsassen-Hundsbach aufgefallen. Sie hatte angegeben, am Wochenende Amphetamine konsumiert zu haben, ein Drogenschnelltest war positiv. Im Auto fanden die Beamten mehrere Covid-19-Impfaufkleber eines namhaften Herstellers sowie weitere Unterlagen für Impfausweise, außerdem einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag und noch geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

