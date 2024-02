Mit dem Projekt „Quirnbach in Takt“ hat die Ortsgemeinde im Oberen Glantal ein Angebot geschaffen, um Menschen so lange wie möglich die Versorgung in ihrer häuslichen Umgebung zu sichern. Nun ist Quirnbach auch als eine von sieben neuen Kommunen ausgewählt worden, die am Landesprogramm „Wohn-Punkt RLP – Wohnen mit Teilhabe“ teilnehmen. Wie das rheinland-pfälzischen Ministerium für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung mitteilte, plant Quirnbach die Realisierung der Häuser „Liebsthal“ und „Quirnbach“. Beide Angebote sollen seniorengerechten Wohnraum im Erdgeschoß mit Singlewohnungen in den oberen Stockwerken kombinieren. Dazu sollen ältere Gebäude altersgerecht und ortstypisch umgebaut sowie Flächen, die im Eigentum der Gemeinde sind, umgenutzt werden, heißt es in der Mitteilung. Auf diese Weise sollen Menschen so lange wie möglich in ihrer Heimatgemeinde wohnen bleiben können. „Gerade in den für Rheinland-Pfalz prägenden Dörfern sind passende Wohnangebote für ältere Menschen ein Zukunftsthema“, erklärte Sozialminister Alexander Schweitzer bei Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen. Die ausgewählten Kommunen werden durch die Landesberatungsstelle Neues Wohnen und durch externe Berater bei ihren Vorhaben begleitet.