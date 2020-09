Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan bietet am Sonntag, 27. September, eine rund zweistündige Wildkräuter-Exkursion unter der Leitung der Wildkräuterfachfrau und Umweltwissenschaftlerin Vanessa Zürrlein an. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz der Straßenmeisterei in Kusel. Die Mindestteilnehmerzahl liegt bei zehn Personen, maximal können zwölf Personen teilnehmen. Festes Schuhwerk und eventuell wetterfeste Kleidung werden empfohlen. Die Kosten betragen acht Euro pro Teilnehmer. Eine Anmeldung bei der Verbandsgemeindeverwaltung, entweder telefonisch unter 06381 6080-123, beziehungsweise -127, oder per E-Mail an Tourismus@vgka.de, ist erforderlich.