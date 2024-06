Taufen unter freiem Himmel haben in der evangelischen Kirche Tradition. Für dieses Jahr haben sich die drei Kirchengemeinden Konken, Kusel und Rammelsbach dazu etwas besonderes ausgedacht.

In biblischen Zeiten hat Johannes der Täufer die frühen Christen in den Jordan getaucht. Ihm gleich machen es nun Dekan Lars Stetzenbach sowie die beiden Pfarrer Isabel Aulenbacher und Sven Lotter. Zum Tauffest am Sonntag, 23. Juni, lädt die Kirche an den Wasserspielplatz nach Konken ein. Am Rande des Neubaugebiets Breitwies werden Konkerbach und Weiherbach dann quasi zum modernen Jordan. Auf dem naturnahen Spielplatz gibt es zudem lustige Wasserspiele.

Die Zahl der Taufen ist in der Pfälzischen Landeskirche im vergangenen Jahr auf 3600 (Vorjahr: 4000) gesunken; die Kirche verliert insgesamt immer mehr Mitglieder. Wenn also die „Schäfchen“ nicht mehr in die Kirche kommen – warum dann als Kirche nicht einfach zu den Menschen gehen, fragt sich da so mancher Pfarrer. Ab 14 Uhr geht es mit den christlichen „Wasserspielen“ in Konken los, zwölf Kinder sollen laut Stetzenbach in diesem – auch musikalisch – besonderen Gottesdienst getauft werden. Doch damit nicht genug: „Mit Vorlage der Geburtsurkunde besteht auch die Möglichkeit, sich oder sein Kind spontan taufen zu lassen“, verweist der Dekan auf das Angebot der Erwachsenentaufe.

Im Anschluss an den Gottesdienst findet ein Gemeindepicknick statt, zu dem jeder etwas mitbringen darf. Die Kirchengemeinde bietet Getränke zum Verkauf an.