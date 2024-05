Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Alles, was grünt und blüht, was fliegt und kriecht, liegt ihm am Herzen. Karl-Heinz Schnabel hat sich schon als Schüler für die Natur interessiert und tut es bis heute. Für sein Engagement ist ihm jetzt die goldene Ehrennadel des Naturschutzbundes (Nabu) Rheinland-Pfalz verliehen worden. Eine Ortsgruppe des Verbands hat er vor 42 Jahren in Waldmohr gegründet.

Vor und hinter dem Schnabelschen Haus ist nur Grün. Ein kleiner Teich, in dem sich Frösche tummeln, darf nicht fehlen. In einem hohen Gewächshaus fühlen sich Sukkulenten