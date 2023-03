Auch in diesem Jahr steht in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan wieder der Wanderauftakt an. Am 26. März wird rund um den Potzberg gelaufen. Bei dieser Gelegenheit wird auch der neue Wanderweg vorgestellt.

„Der neue Wanderweg hat das Potenzial, ein neues Highlight auf dem Potzberg zu werden“, kündigt die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan an. Mehrere bereits vorhandene Wanderwege seien in dem neuen Potzberg-Wanderweg vereint. Ziel sei es gewesen, „ein strukturierteres und für den Wanderer besser überschaubares Wandererlebnis zu gestalten“. Momentan liefen die Arbeiten zur Beschilderung des neuen Weges, der noch in diesem Jahr durch das Deutsche Wanderinstitut zertifiziert werden soll. Anschließend werde ein kostenloser Flyer über die Streckenführung und interessante Wegepunkte erscheinen, teilt die Verbandsgemeinde mit.

Mit Eseln auf den Gipfel des Potzbergs

Gleich mehrere Wanderangebote warten am 26. März auf Bewegungsfreudige. Wissenswertes über die Geschichte und den Bergbau am Potzberg werden Jan Fickert und Max Rübel vom Potzbergverein bei ihrer gemeinsam geführten Wanderung zum Wanderauftakt berichten. Rund 8,5 Kilometer – hauptsächlich über die Gemarkungen von Neunkirchen und Föckelberg – sind zurückzulegen. Nach der Tour gibt es eine Einkehr an der Grillhütte in Neunkirchen, für die die Landfrauen sorgen. Start ist um 9.30 Uhr am Kindergarten in Neunkirchen. Wanderführerin Petra Rübel erkundet gemeinsam mit Interessierten den neuen Potzberg-Wanderweg auf einer circa viereinhalb stündigen Tour. Start ist um 10 Uhr auf dem Parkplatz am Potzberg. Mit seinen Eseln wandert Helmut Drumm in rund drei Stunden von Mühlbach zum Gipfel des Potzbergs und wieder zurück. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Rentnerplatz. Wildkräuterfachfrau Vanessa Zürrlein führt ab 13 Uhr von der Bruchwaldhütte aus bei einer rund zweistündigen Exkursion in die Wildkräuterwelt rund um den Potzberg ein. Für erfahrene Reiter bietet Andrea Merges vom Reitbetrieb Merges ab 10 Uhr eine circa dreistündige Tour „Hoch zu Roß“ an. Start ist in Friedelhausen.

Info

Die genauen Uhrzeiten und Strecken sind im Internet unter www.vgka.de zu finden. Eine Anmeldung für die Touren ist bis spätestens Donnerstag, 23. März, erforderlich. Telefon: 06381 6080123 oder 127, E-Mail: tourismus@vgka.de. Eine Anmeldung für die Reittour erfolgt nur telefonisch unter 06385 5446 oder per Whatsapp an 0151 14151690.