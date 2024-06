Die Vollsperrung der L176 wurde am Dienstag nach Abschluss von Restarbeiten aufgehoben. Damit herrscht wieder freie Fahrt von Thallichtenberg nach Baumholder. Darüber informiert der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Kaiserslautern.

Die Landesstraße war – bis zur Einmündung der L347 von Mettweiler – seit Mitte Februar wegen einer Rutschung der talseitigen Böschung voll gesperrt. Kurz vor Ostern begannen nach Planungs- und Bauvorbereitung die Arbeiten zur Sanierung des Böschungsrutsches. „Im Anschluss an die aufwändige Sanierung des 80 Meter langen Böschungsrutsches wurde die Gelegenheit genutzt, unter der bestehenden Vollsperrung noch den in allgemein schlechtem Zustand befindlichen Streckenzug der L176 auf einer Länge von etwa 2,3 Kilometer instand zu setzen“, schreibt der LBM in einer Mitteilung. Zur Instandsetzung sei hierbei die Asphaltdeckschicht abgefräst und erneuert, abschließend die neue Markierung wieder aufgebracht worden.

Die Kosten für die Sanierung des Böschungsrutsches und die Erneuerung der Fahrbahndecke belaufen sich laut LBM auf rund 1,1 Millionen Euro, die das Land Rheinland-Pfalz trägt.