Die Herrmannsberggemeinde feiert von Freitag, 14., bis Montag, 17. Juli, die Kerwe im Dorfgemeinschaftshaus. Ausrichter ist der Tennisclub. Los geht’s am Freitag, 20 Uhr, mit dem „Bierpong“-Spiel, zeitgleich werden Musikwünsche der Gäste mit der „Musik-Wunschbox“ erfüllt. Am Samstagabend spielt die Band „Plug-In“. Am Sonntag zieht ab 14 Uhr die Straußjugend mit dem Musikverein Nußbach durch das Dorf. Das Ziel ist das Dorfgemeinschaftshaus, wo das Dorfgeschehen glossiert wird. Danach werden die „Drei Erschde“ getanzt. Ab 18 Uhr wird Bingo gespielt. Dabei können Geldpreise von bis zu 100 Euro gewonnen werden. Die Kerwe klingt am Montag ab 16 Uhr mit Live-Musik der Band „Calm & Exciting“ aus.