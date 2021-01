Im Landkreis Kusel sind am Dienstag vier bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen – ein Fall in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan sowie drei in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Das teilte die Kreisverwaltung mit. Die Gesamtzahl der bekannten Covid-19-Fälle im Kreis ist am Dienstag auf 1397 gestiegen, davon gelten 1190 als genesen. 50 Personen mit Corona-Infektion sind seit Beginn der Pandemie gestorben. Der Inzidenzwert, der die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, angibt, liegt bei 121. Würden die im Landkreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte mitgerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 114,6.