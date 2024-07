Die Damen- und Mädchenabteilung organisiert am Sonntag den „Tag des Mädchenfußballs“. Zwei Themen stehen dabei besonders im Vordergrund.

Beim SV Herschweiler-Pettersheim wird das Angebot des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) auch in diesem Jahr wieder angenommen und ein „Tag des Mädchenfußballs“ stattfinden. Am 7. Juli , während, des Sportfestes auf dem Sportgelände in Herschweiler-Pettersheim, können sich Mädchen sportlich betätigen – auch ohne Vereinszugehörigkeit.

Mit diesem Angebot als Aktionstag sollen besonders junge Fußballerinnen angesprochen werden, die noch nicht in einem Verein aktiv sind und auch keine Vorerfahrungen haben. Sie haben an diesem Tag die Möglichkeit, die Sportart Fußball einmal ganz ungezwungen kennenzulernen und erste Bewegungserfahrungen mit dem Ball am Fuß zu sammeln. Aber auch alle interessierten Mädels mit Erfahrung oder die bereits aktiv spielen, sind willkommen.

C-Juniorinnen gegen die SV Elversberg

Das Programm startet am Sonntag, 7. Juli, auf dem Sportgelände in Herschweiler-Pettersheim, offiziell um 10 Uhr mit einem Parcours, in dem das DFB-Fußballabzeichen (Kinder ab neun Jahre bis zu Erwachsenen ohne Altersbeschränkung ) und für jüngere Kinder das DFB-Paule-Schnupper-Abzeichen bis 12 Uhr absolviert werden kann. Die Teams aus Herschweiler-Pettersheim haben sich zudem interessante Gegner eingeladen, wie die C-Juniorinnen die SV Elversberg um 12.45 Uhr. Um 14.15 Uhr treten die B-Juniorinnen dann gegen die Mannschaft des SV Bardenbach an. Das Spiel der Damen des SG Herschweiler-Pettersheim/Langenbach gegen das Inklusionsteam des SV Spesbach soll um 15.45 Uhr angepfiffen werden.

Wie die Mädchenbeauftragte des SV Herschweiler-Pettersheim, Jenny Dietz, betont, sind an diesem Tag neben dem Stellenwert der Mädchenabteilung des Klubs die Themen Inklusion und Vielfalt im Fußball das, was die Damen- und Mädchenabteilung an diesem Tag in den Vordergrund stellen will. Die Abteilung ist auch für die Organisation zuständig. Über den Tag hinweg gibt es viel Spiel und Spaß, Kuchenverkauf, kleine Überraschungen, eine kleine Tombola sowie Essen und Trinken.