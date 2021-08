Unbekannte haben versucht, in das Sportheim einzubrechen. Die Polizei gibt als möglichen Zeitraum von Montag, 19. Juli, bis Sonntag, 8. August, an. Die Täter wollten über den rückwärtigen Bereich über ein Fenster einsteigen, scheiterten jedoch. Sie richteten allerdings einen Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an. Die Polizeiinspektion Kusel bittet um Hinweise.