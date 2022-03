„Sauberes Oberes Glantal“ – unter diesem Motto findet am Samstag, 2. April, der nunmehr vierte Umweltaktionstag der Ortsgemeinden und der Verbandsgemeinde statt. Ziel: Die Menschen sollen für das Thema Umwelt sensibilisiert werden.

In den und rund um die Ortsgemeinden werden an diesem Tag, zwischen 9 und 12 Uhr, Bürger, Vereine und Organisationen Papier, Plastik und andere in die Natur geworfene Materialien einsammeln.

Während die Veranstaltung in den vergangenen Jahren immer einige Wochen früher über die Bühne ging, sind „wir coronabedingt dieses Jahr spät dran und müssen daher beispielsweise auf brütende Vögel achten“, mahnt Christoph Lothschütz, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Oberes Glantal. Er bittet deshalb darum, „Feld- und Wanderwege möglichst nicht zu verlassen und nicht allzu tief in Sträucher und Büsche reinzugehen, um dort nach Müll zu suchen“.

Alle, die sich am Umwelttag beteiligen wollen, sollen zudem Arbeitshandschuhe und eine Warnweste mitbringen. Um den gesammelten Müll zu entsorgen, hat die Verbandsgemeinde für die 22 teilnehmenden Gemeinden Container bestellt. „Die werden vor Ort abgestellt und später abgeholt. Der Kreis übernimmt hierfür die Kosten“, sagt der Bürgermeister. Nicht beteiligt sei in diesem Jahr lediglich die Gemeinde Frohnhofen. Innerhalb der Ortslage, sagt Lothschütz, seien weggeworfene Verpackungen oder beseitigtes Papier derzeit weniger Problem, sodass man auf eine Teilnahme am Umwelttag verzichtet habe.

Treffpunkte

Altenkirchen (Rathaus); Börsborn (Dorfgemeinschaftshaus); Breitenbach (Feuerwehr); Brücken (Bürger– und Vereinshaus); Dittweiler (Bürgerhaus); Dunzweiler (Waldfestplatz); Glan-Münchweiler (Bahnübergang); Gries (Sportplatz); Henschtal (Henschtalhalle); Herschweiler-Pettersheim (Bauhof); Hüffler (Dorfgemeinschaftshaus); Krottelbach (Dorfgemeinschaftshaus); Langenbach (Weiherhütte); Matzenbach (Dorfgemeinschaftshaus); Nanzdietschweiler (Fischerhütte des ASV); Ohmbach (Bauhof); Quirnbach (Bürgerhaus); Rehweiler (Dorfgemeinschaftshaus); Steinbach am Glan (Hof der Kindertagesstätte); Wahnwegen (Bauhof); Waldmohr (Fischerhütte am Mohrmühlweiher)