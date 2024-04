Der beliebte Volkslauf „Rund um den Ohmbachsee“ stand eine Zeit lang auf der Kippe. Nach längerem Suchen hat sich doch noch ein Organisationsteam gefunden, dass die vorherige Truppe beerben wollte. Am Freitag gibt es wieder drei Varianten.

Lange Zeit stand die Ausrichtung des 34. Internationalen Volkslaufes „Rund um den Ohmbachsee“ auf wackligen Füßen. Seit einigen Wochen ist nun aber klar: Der beliebte, vom TV Brücken ausgerichtete Volkslauf mit Hauptlauf, Schülerlauf und Firmenlauf wird am jetzigen Freitagabend, 19. April, wieder stattfinden.

Der TV Brücken suchte bereits seit vergangenen Sommer ein neues Organisationsteam, nachdem sich die bisherige Mannschaft um Roger Becker zurückgezogen hatte. „Unser langjähriges Team für den Volkslauf hat sich entschieden, den Ohmbachseelauf nicht mehr zu organisieren“, teilte Becker im vergangenen August mit. „Wir sechs Teammitglieder waren 15 Jahre für die Organisation zuständig“, so Becker weiter, es sei Zeit für eine neue Mannschaft gewesen. Die Organisation solcher Läufe sei stets mit viel Arbeit verbunden gewesen. Becker weist darauf hin, dass zu den Aufgaben gehöre, die Laufstrecke vorzubereiten und abzustecken, Genehmigungen einzuholen, die Zeitmessung und die Auswertung sowie die Versorgung der Läufer mit Essen und Getränken.

Orga-Neulingen gerne beratend zu Seite stehen

Damit der Volkslauf nun auch mit dem neuen Organisationsteam wieder reibungslos über die Bühne geht, will das bisherige Organisationsteam den Neulinge n beratend zur Seite stehen. Das beliebte Laufereignis wird um 18.45 Uhr mit dem 1.000-Meter-Schülerlauf gestartet. Um 19.15 Uhr wird das Läuferfeld auf die große Runde um den Ohmbachsee geschickt. Zeitgleich mit dem zehn Kilometer langen Hauptlauf können Einsteiger beim fünf Kilometer langen Schnupperlauf Wettkampferfahrung sammeln und sich zugleich am elften Firmenlauf beteiligen.

Im vergangenen Jahr machten 324 Teilnehmer beim Ohmbachseelauf mit. Unter den bisherigen Voranmeldungen sind noch keine Favoriten auszumachen. Bisher haben sich fast 90 Läufer angemeldet. In den vergangenen Jahren hatten sich die meisten Lauffreunde erst am Tag der Veranstaltung in die Teilnehmerliste eingetragen.

Landschaftlich tolle Strecke

Der Ohmbachseelauf wurde wegen des interessanten Streckenverlaufs durch eine herrliche Landschaft auch schon mal zum schönsten Lauf der Pfalz gewählt. Nach dem Start in der Dellstraße erreichen die Teilnehmer des Hauptlaufes nach etwa drei Kilometern den Ohmbachsee. Die Strecke führt die Läufer dann um den ganzen See herum, ehe es wieder auf den Rückweg zur Dellstraße geht. Etwa 50 Helfer sind im Einsatz.

Anmeldungen sind noch bis kurz vor den Läufen in der Turn- und Festhalle Brücken möglich. Übers Internet können sich Läufer im Vorfeld auf der Internetseite www.tvbruecken.de/ohmbachseelauf in die Starterliste eintragen.