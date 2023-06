Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem erfolgreichen Saisonstart wartet am Samstag (16.30 Uhr) die erste große Herausforderung auf den TuS Schönenberg. Nicht nur, dass der VfB Waldmohr zum A-Klasse-Derby an der Zwerchstraße aufkreuzt. Es ist auch noch das Kerwespiel in Schönenberg.

4:1 beim SV Nanz-Dietschweiler zum Saisonauftakt. Das klingt gut, souverän. War es dann wohl auch, wenngleich Trainer Dennis Göddel rückblickend doch noch ein, zwei Härchen in