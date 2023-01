Die erste Mannschaft liegt mit Rang zwei in der A-Klasse schon richtig gut im Rennen. Bei der Zweiten des TuS Schönenberg sieht es sogar noch besser aus. Sie führt die Tabelle in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern 2 an und hat somit beste Chancen, in der Saison 2023/2024 eine Klasse höher zu spielen.

Besetzt mit zweiten oder gar dritten Mannschaften muss man in der C-Klasse 2 auch immer einen Blick darauf haben, wie gut oder weniger gut die ersten Mannschaften der jeweiligen Vereine in den höheren Ligen stehen, um Aussagen über die Aufstiegschancen treffen zu können. Nun ist in diesem Fall aber klar, dass die Schönenberger Zweite aufsteigen kann und auch dürfte. Denn die erste Mannschaft des Vereins orientiert sich aktuell eher in Richtung Bezirksliga, denn zur B-Klasse, in welche es den TuS II ziehen würde. 14 Spiele, zwölf Siege und je nur ein Remis und eine Niederlage bei einem Torverhältnis von 90:13 sprechen eine klare Sprache.

Entschieden ist gleichwohl noch nichts, denn die SG GlanAlb II lauert mit nur vier Punkten Rückstand hinter dem TuS, etwas deutlicher ist da schon der Rückstand des Dritten SSC Landstuhl II (sieben Punkte). Doch im Fall der Fälle dürfte wohl auch die Reserve des Clubs aus der Sickingenstadt in die B-Klasse aufrücken, da es für SSC I in der B-Klasse Süd aktuell als Tabellenführer sehr stark nach der Rückkehr in die A-Klasse aussieht.

Viele Teams ohne Aufstiegsrecht

Ganz anders sieht es für die derzeit „nur“ sechstplatzierte SG Bechhofen/Lambsborn II aus. Die hat zwar aktuell erst 24 Punkte auf der Habenseite, aber eben auch erst elf Spiele in der Wertung. Rechnet man hier neun Punkte dazu, wäre man punktgleich mit der SG GlanAlb II. Aber: Die erste Mannschaft der SG Bechhofen/Lambsborn ist aktuell Letzter in der A-Klasse und wird es dort schwer haben das rettende Ufer noch zu erreichen. Gelingt dies tatsächlich nicht und der Abstieg in die B-Klasse wird Realität, wäre der Aufstieg der zweiten Mannschaft ohnehin nicht möglich.

Dazwischen, auf den Plätzen vier und fünf sind mit dem VfB Waldmohr II und dem SV Spesbach II Teams zu finden, für die der Abstand nach oben gegebenenfalls schon zu groß ist, die aber mit einer Serie im Rücken vielleicht Rang zwei noch attackieren, ganz sicher aber für die Top drei als Stolpersteine dienen können. Für alle anderen Mannschaften dürfte es primär darum gehen, die Saison ordentlich und möglichst ohne weitere Spielabsagen zu Ende spielen zu können.

Die Tabelle

1. TuS Schönenberg II

14 Spiele/37 Punkte 2. SG GlanAlb II

14/33 3. SSC Landstuhl II

14/30 4. VfB Waldmohr II

14/27 5. SV Spesbach II

13/25 6. SG Bechhofen/Lambsborn II

11/24 7. SV Kottweiler-Schwanden

13/22 8. FC Queidersbach II

11/18 9. FV Kindsbach II

13/18 10. SV Nanz-Dietschweiler III

14/18 11. SpVgg Welchweiler II

14/15 12. SG Schrollbach/Rehweiler II

14/10 13. SG Theisbergstegen-Etschberg II

15/7 14. TuS Gries II

14/5 15. SV Hefersweiler II

12/3