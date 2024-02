Das Trafo-Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ soll es noch bis Ende kommenden Jahres geben. Dabei wäre eigentlich im Sommer Schluss damit gewesen. Ideen für mögliche eineinhalb Jahre Verlängerung hat das Projektteam.

Die Corona-Pandemie hatten den Start des Förderprogramms „Trafo II“ des Bundes verzögert, weshalb nun noch Gelder übrig sind, die nicht abgerufen wurden. Daher gibt’s – wenn verschiedene Hürden genommen sind – die Möglichkeit zur Verlängerung bis Ende Dezember 2025. In der Beschlussvorlage für die Kreistagssitzung am Mittwoch wurde dafür geworben: „Durch eine Verlängerung der Projektlaufzeit bis zum 31.12.2025 eröffnet sich die Chance mit den verbleibenden Mitteln die Kulturlandschaft der Region weiter zu stärken.“

Kleiner Haken: eine Änderung am Personalkostenzuschuss. In der Verlängerung müssen davon 50 Prozent von den Trägern aufgebracht werden. Bei rund 125.000 Euro übernimmt laut Landrat Otto Rubly das Land fast 100.000 Euro, die beiden beteiligten Landkreise Kusel und Kaiserslautern jeweils rund 13.000 Euro. Der Kaiserslauterer Kreistag hatte wenige Tage zuvor für eine Verlängerung votiert. Das Land habe signalisiert, seinen Anteil zu übernehmen. So stimmte, nach kurzer Diskussion über das Projektende, auch der Kuseler Kreistag für die Fortführung.

Was das Projektteam in der Verlängerung vor hat

Ob das Trafo-Projekt „Westpfälzer Musikantenland“ tatsächlich um eineinhalb Jahre verlängert wird, entscheide sich voraussichtlich Anfang April. Wie Elaine Naumann, Projektleiterin von Trafo, am Rande der Sitzung sagte, müssten noch weitere Voraussetzungen abgearbeitet werden.

Kommt es zu der geplanten Verlängerung, soll beispielsweise im Musikantenlandmuseum die Modernisierung weiter vorangebracht werden. Ebenso hätten sich die Musikantenlanddörfer „als geeignetes Projekt erwiesen, langfristig Dorfgemeinschaften zu aktivieren und zu organisieren“. Hier könnten zwei weitere Gemeinden in den Kreis der Musikantenlanddörfer aufgenommen werden, heißt es in der Planung für die Verstetigungsphase. Weiter ist vorgesehen, dass die Wandermusikantentage sich im Veranstaltungskalender des Kreises etablieren, ebenso das Konzert „School Rocks for summer“. Dabei wird Schulformationen die Möglichkeit gegeben, vor großem Publikum aufzutreten.