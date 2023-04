Einen Freischneider haben Einbrecher aus einem Haus in der Hauptstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, brachen die unbekannten Täter die Tür des Anwesens auf und gelangten so ins Gebäude. Der Eigentümer informierte am Sonntag die Polizei in Lauterecken über den Diebstahl, nachdem er den Schaden bemerkt hatte. Da der Geschädigte mehrere Tage lang nicht in dem Haus in der Hauptstraße war, konnte er den Tatzeitraum nicht genau eingrenzen. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.