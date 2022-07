Wanderer von überall her in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein werden am Sonntag in Schellweiler erwartet, wo am Wochenende Kerwe gefeiert wird. Erstmals sei der Ort Ziel der VG-Sternwanderung, erklärt der Vorsitzende des Sportvereins, Steffen Rübel.

Für die 15. Sternwanderung hat die Verbandsgemeinde einen Flyer mit neun Strecken herausgegeben. Mit jeweils einem Wanderführer geht es los in Ulmet (8 Uhr), Oberalben (8.30 Uhr), Thallichtenberg (10 Uhr), Diedelkopf (10 Uhr), Herchweiler im Ostertal (9.45 Uhr), Wahnwegen (10 Uhr), Theisbergstegen (10 Uhr), Haschbach (9.15 Uhr) und Friedelhausen (8.30 Uhr). In den Orten entlang des Weges können sich Wanderer anschließen, dafür sind feste Zeiten und Treffpunkte vorgesehen.

Die Schwierigkeitsgrade der Strecken sind mit einem Barometer in Ampelfarben angegeben: Am weitesten im roten Bereich liegt die zwölf Kilometer lange Strecke von Friedelhausen aus, die über Theisbergstegen und Etschberg führt, wo die anderen Gruppen angetroffen werden. Die leichteste liegt nur knapp im gelben Bereich und kommt von Wahnwegen: sechs Kilometer über Hüffler und Konken. Weil stets Hügel zu überwinden sind, ist wohl keine der Strecken als ganz leicht zu bezeichnen.

Kerwe auf dem Dorfplatz

Der Sportverein ist Ausrichter der Kerwe in Schellweiler, die an der Grillhütte auf dem Dorfplatz gefeiert wird. Am Freitag geht es los mit der Eichung der Straußjugend. Für Samstagabend ist die Roland-Benner-Band angekündigt, die auch am Montag nochmal ab 16 Uhr spielt.

Der Frühschoppen am Sonntag beginnt um 11 Uhr – mit der Ankunft der Wanderer wird innerhalb der nächsten Stunde gerechnet. Sie erwartet Unterhaltung durch die Fiedelen Dorfmusikanten und am Nachmittag mit dem Duo Hit Connection. Zum Mittag gibt’s Spießbraten und Kartoffelsalat, am Nachmittag Kaffee und Kuchen von den Frauen kreativ, den Landfrauen. Weitere Programmpunkte sind die Straußrede (14.30 Uhr) und die Ehrung verdienter Vereinsmitglieder (16.30 Uhr). Der Frühschoppen am Montag startet um 11 Uhr.