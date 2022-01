Statt Geschenke wünschte sich der Bedesbacher Dieter Stutzkeitz zu seinem 60. Geburtstag im Dezember Spenden für eine soziale Einrichtung. Dabei kamen 1550 Euro zusammen, die Stutzkeitz am Dienstag der Kontaktstelle Holler übergab. In der vor 30 Jahren vom gleichnamigen Verein gegründeten Einrichtung werden Kinder und Jugendliche in ihrer Freizeit, beim Hausaufgaben machen und beim Lernen betreut. Wie der Vereinsvorsitzende Gerhard Berndt berichtete, muss der Verein Jahr für Jahr etwa 40.000 Euro aufbringen, um die Einrichtung zu finanzieren. Da die Beiträgen der 30 Mitglieder nicht ausreichten, sei der Verein auf Spenden angewiesen. Den symbolischen Scheck übergaben Dieter und Marina Stutzkeitz an Sozialarbeiter Bastian Drumm, dessen Kollegin Steffi Heinz und den Vorsitzenden Gerhard Berndt.