Wie sich die Resultate im Vergleich zur letzten Wahl verändert haben und wer es in den Rat geschafft hat, können Sie hier nachlesen .

Das vorläufige Endergebnis steht fest, und damit auch in welcher Stärke die Parteien des Oberen Glantals in den neuen Verbandsgemeinderat einziehen.

Wahlen Rheinland-Pfalz 2024: So hat die Pfalz gewählt

Verfolgen Sie live den aktuellen Stand der Auszählungen in unseren interaktiven Karten und Grafiken: Oberbürgermeister, Bürgermeister, Gemeinderäte, Kreis- und Stadträte, Bezirkstag - bei den Wahlen am 9. Juni könnte die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz umgekrempelt werden. Foto: dpa /Jacob Schröter