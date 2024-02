Das Projekt Simuki geht weiter. In Glan-Münchweiler starten am 26. Februar die Basiskurse. Alle Termine sind Montage. Das Programm richtet sich an Erzieherinnen und Erzieher und soll sie für das Singen und Musizieren mit Kindern qualifizieren.

Simuki ist die Abkürzung für „Singen und Musizieren in den Kindertagesstätten“. Das Projekt wurde vor 13 Jahren ins Leben gerufen, um Erzieherinnen und Erziehern ein Konzept an die Hand zu geben, wie sie Kinder musikalisch fördern können. Was singe ich mit Kindern? Wie entwickle ich die kindliche Singstimme? Wie setze ich sinnvoll Tanz, Bodypercussion oder Instrumentenspiel ein? All das sind Fragen, die in den Simuki-Kursen beantwortet werden sollen.

Die Fortbildung findet in ganz Rheinland-Pfalz statt, da Simuki ein Gemeinschaftsprojekt mehrerer rheinland-pfälzischer Chorverbände ist. Auch im Kreis Kusel gibt es das Angebot: Angelika Rübel leitet die Kurseinheiten im Dorfgemeinschaftshaus in Glan-Münchweiler. Der erste Termin liegt nicht mehr fern: Am Montag, 26. Februar, geht’s los. Das gilt allerdings nur für die Basis-Fortbildung, die Aufbaukurse starten erst im Sommer. Sowohl das Basis- als auch das Aufbaumodul bestehen aus jeweils fünf Einheiten. Alle dauern von 9 bis 16 Uhr. „Die zwei Blöcke liegen auch so, dass man sie dieses Jahr hintereinander absolvieren kann“, sagt Rübel. Das Basismodul müsse zuerst abgeschlossen werden.

Für mehr Musik im Kita-Alltag

In der Erzieherausbildung in Rheinland-Pfalz kommt das Thema Musik laut Rübel oft zu kurz. „An den Berufsbildenden Schulen herrscht ein Mangel an Musiklehrern“, sagt sie. Das Projekt Simuki soll dazu beitragen, dass Singen und Tanzen wieder öfter Eingang in den Kita-Alltag finden. „Das natürliche Singen im frühkindlichen Alter ist einfach sehr wichtig“, betont Rübel. Wenn zu Hause mit den Eltern schon weniger gesungen werde, so solle zumindest in Kindertagesstätten und Schulen ein Augenmerk darauf gelegt werden. „Alles, was in der frühen Kindheit musikalisch angelegt wird, kann auch später im Alter noch abgerufen werden“, sagt die Musikpädagogin.

Angelika Rübel leitet auch eine Simuki-Kursreihe in Trier, die samstags stattfindet. Wer lieber am Wochenende teilnehmen will und die Fahrt nicht scheut, könne auch dorthin kommen. Start in Trier ist am 23. März.

Info

Zur Anmeldung für Simuki gelangt man über die Website des Chorverbands Rheinland-Pfalz: cv-rlp.de. Dort muss man erst auf „Simuki“ klicken und dann auf „Anmeldung“. In der Navigation der Simuki-Website finden sich auch die Terminübersichten.