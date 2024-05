Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Knallen am nächsten Mittwoch die Sektkorken in Pfeffelbach? Gut möglich! Denn wenn die SG Pfeffelbach/Konken sowohl ihr Spiel am Sonntag als auch das am Mittwoch gewinnt, ist der Aufstieg in die B-Klasse unter Dach und Fach. .

Seit Monaten schon thront die Spielgemeinschaft auf dem Platz an der Sonne in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern 1. Und eigentlich ist es auch schon seit geraumer Zeit eher nicht die Frage ob, sondern viel