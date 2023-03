Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Handball spielen, in Deutschland ein neues Leben beginnen – all das gehörte nie zu Serhii Hryhorians Plan. Bis der Krieg in der Ukraine begann. Vor einem Jahr flüchtete der 37-Jährige mit seiner Familie nach Deutschland und läuft nun für den TV Kusel auf. Gedanken an seine Heimat begleiten ihn dabei jeden Tag.

Ein Tor gelang Serhii Hryhorian in seinem ersten Spiel nicht. Etwa 15 Minuten lang durfte der gebürtige Ukrainer in der zurückliegenden Begegnung der Handballer der HSG Schwarzerden/Kusel