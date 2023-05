Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Schulturnhalle in St. Julian ist in einem schlechten Zustand. Die Situation ist so ernst, dass das 55 Jahre alte Gebäude gesperrt wurde. Die Gemeinde hat ein Ausweichquartier für Schule und Vereine zur Verfügung gestellt.

Abgeplatzter Putz, Risse in den Wänden, Schimmel in einem Raum und ein undichtes Dach. Die Mängelliste an und in der Schulturnhalle St. Julian ist lang.