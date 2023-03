Glasbausteine, Risse in den Wänden, Schimmel in einem Raum. Die Schulsporthalle in St. Julian ist in die Jahre gekommen. Aktuell werden die maroden Dächer überprüft. Muss die Halle gesperrt werden, hat die Gemeinde ein Ausweichquartier für den Unterricht und für die Vereine in der Hinterhand.

Die Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein hat sechs Schulsporthallen in ihrer Trägerschaft, eine davon ist die Halle in St. Julian. Die angrenzende Grundschule und Vereine nutzen das 55 Jahre alte Gebäude, das sich in den vergangenen Jahren zu einem Sorgenkind von Gemeinde und Verbandsgemeinde entwickelt hat. Grund ist der schlechte Zustand. „Die Grundtendenz geht Richtung Neubau“, erklärt Andreas Müller, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Denn eine Sanierung sei in dem Fall möglicherweise ein Fass ohne Boden.

Ein Blick in die 55 Jahre alte Schulsporthalle in St. Julian. Foto: Sayer

Ein Blick auf die Mängelliste: An mehreren Stellen ist der Putz aufgeplatzt, die Glasbausteine stammen aus jener Zeit, in der Energiesparen noch nicht so en vogue war wie heute. Die Umkleiden sind alt, aber funktional. Gleiches gilt für die Toilette. Zwischen den Umkleiden befindet sich der Sanitärraum. Trennwände zwischen den Duschen gibt es nicht. Auffällig ist die Waschbeckenanlage, die optisch einer Viehtränke ähnelt. „So war das eben früher“, sagt Müller. In einigen Wänden befinden sich Risse, die Decken sind verfärbt – und undicht. Die Notausgangstüren funktionieren, scheinen aber verzogen zu sein, sodass man zwischen Tür und Rahmen ins Freie blicken kann. Auf der Mängelliste stehen auch das Flachdach des Anbaus sowie das Hallendach. Beide sind marode, müssten erneuert werden. In einem mittlerweile gesperrten Raum macht sich zudem Schimmel breit.

Neubau würde rund zwei Millionen Euro kosten

Die Entscheidung, ob, wie und wann bauliche Maßnahmen stattfinden, trifft der Verbandsgemeinderat. „Wir müssen Geld in die Hand nehmen, da kommt man nicht drumherum“, so Müller weiter. Schon zahlreiche Förderanträge wurden gestellt, bislang ohne Ergebnis. Dazu sind auch die drei anderen Schulsportstätten nicht mehr im besten Zustand. Eine neue Turnhalle in St. Julian – die Kosten werden auf rund zwei Millionen Euro geschätzt – würde am gleichen Ort gebaut und so konzipiert, dass sie nicht nur für den Sport, sondern auch als Versammlungsstätte nutzbar wäre.

Früher üblich: Um den Raum ausreichend mit Licht zu versorgen, wurden damals Glasbausteine eingebaut. Foto: Sayer

Dass in der Halle Veranstaltungen stattgefunden haben, ist schon mehrere Jahre her. Die Auflagen des Brandschutzes machten das nicht mehr möglich, schildert Ortsbürgermeister Philipp Gruber, der sich über einen Neubau als Kombination aus Sport- und Versammlungsstätte freuen würde.

Momentan findet in der Halle der Schul- und Vereinssport – Tischtennis, Faustball, Karate und Kindertanzen – statt. Schulleiter Simon Rühmann erklärt, dass der Sportunterricht an sich nicht beeinträchtigt sei. Die Geräte werden regelmäßig gewartet. Rühmann sieht vor allem im Dach und dem Schimmel die Probleme. Sollten die Prüfungen ergeben, dass beides nicht gefährlich ist, sei die Halle – aller optischen Mängel zum Trotz – sicher weiterhin nutzbar.

Alt, aber funktional: der Sanitärraum. Foto: Sayer

Ausweichquartier Dorfgemeinschaftshaus

Für den Fall, dass die Prüfungen eine Sperrung der Halle unausweichlich machen sollten, hat die Gemeinde bereits einen Beschluss gefasst. Das rund 500 Meter entfernte Dorfgemeinschaftshaus in St. Julian steht als Ausweichquartier zur Verfügung. Eventuelle Umbaukosten müsste die VG übernehmen, befristet wurde das Angebot vorläufig bis zum Ende des Schuljahres 2024/25. Gegen eine Kostenerstattung und der Zusicherung, dass der Ursprungszustand wiederhergestellt werde, würde das Gebäude zur Verfügung gestellt, berichtet Gruber. Im Sommer könnten die Schüler auch den dann fertiggestellten Mehrgenerationenplatz gegenüber der Schule nutzen. Gruber ist auch klar, dass ein Dorfgemeinschaftshaus keine Turnhalle ersetzen könne, Teile des Vereinssports müssten wohl in andere Hallen in der Umgebung ausweichen.