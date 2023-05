Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Realschule plus veranstaltete am Freitag eine Entlassfeier in der Turn- und Festhalle. Dabei wurden 101 Mädchen und Jungen der neunten und zehnten Klassen wurden verabschiedet.

Schulleiterin Katja Alber griff das Leitbild der Schule „Bildung – Reife – Lebenswege“ auf. Darunter seien alltagstaugliche und zukunftsfähige Kompetenzen vermittelt worden, „damit