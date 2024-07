Thallichtenberg. Zum zweiten Mal in Folge findet kommende Woche „School rocks for Summer“ statt. Bei dem Konzert am Mittwoch, 10. Juli, auf Burg Lichtenberg können die musikalischen Talente der Schüler bewundert werden.

Etliche Schulen schicken an diesem Nachmittag Musikgruppen auf die Burg, die dort auftreten. Neben Schulen aus dem Kreis Kusel werden auch Schulen aus Kaiserslautern und dem angrenzenden Saarland teilnehmen. Den Anfang wird die Paul-Moor-Förderschule Kusel gegen 14 Uhr machen. Für den Abschluss von 18 bis 18.30 Uhr hält sich die Realschule plus Lauterecken bereit.

Unter dem Thema „Wandermusikanten“ erwartet die Besucher außerdem eine Fotoausstellung. Außerdem können Musikinstrumente gebastelt werden. Der Eintritt ist frei. Organisiert und gefördert wird die Veranstaltung vom Trafo-Projekt Westpfälzer Musikantenland.