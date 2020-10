Bislang unbekannte Täter sind gewaltsam in eine zwischen St. Julian und dem Ortsteil Eschenau gelegene Scheune eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter ein Schloss und den dazugehörigen Schließriegel aufgebrochen. Die Polizei vermutet, dass sie nachsehen wollten, ob es in dem Gebäude etwas zu stehlen gibt. Möglicherweise habe es aber auch andere Gründe gegeben, die Scheune gewaltsam zu betreten. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Gebäudes beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06382 9110 bei der Polizei in Lauterecken zu melden.