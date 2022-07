Mit der RHEINPFALZ in den Ferien unterwegs – das ist endlich wieder möglich, jedoch in etwas abgespeckter Version: Segelfliegen in Langenbach sowie zwei geführte Radtouren stehen auf dem Programm.

Wie immer sollen die Ferienaktionen die Möglichkeit bieten, in den Sommerferien etwas Außergewöhnliches zu erleben – kostenlos für unsere Leser. In den Jahren vor Corona zählten häufig verschiedene Themenwanderungen, geführte Radtouren oder Bogenschießen im 3-D-Parcours dazu. Ein sehr beliebter Programmpunkt war stets das Segelfliegen. Dazu laden wir ein für Mittwoch, 3. August. Auf dem Flugplatz in Langenbach können die Besucher nicht nur mit einem erfahrenen Piloten in die Lüfte abheben. Sie bekommen von Gerd Rudolph und seinen Mitstreitern vom Flugsportverein Kusel und Umgebung auch viele Infos rund ums Segelfliegen. Jeweils fünf RHEINPFALZ-Leser dürfen in der ersten Gruppe ab 10 Uhr starten, erneut fünf in der zweiten ab 14 Uhr. Auch Minderjährige können mit fliegen, wer unter 18 Jahren alt ist, braucht jedoch das schriftliche Einverständnis der Eltern.

RHEINPFALZ-Mitarbeiter Herbert Göddel aus Herschweiler-Pettersheim bietet zwei Radtouren an, die erste, leichtere und für Familien geeignete am Mittwoch, 27. Juli. Treffen ist um 10 Uhr am Bahnhof in Glan-Münchweiler. Die Tour führt über den Glan-Blies-Weg nach Waldmohr zum Mohrmühlweiher und zurück – insgesamt 30 Kilometer. Der Glan-Blies-Weg ist leicht zu fahren und für alle Fahrradtypen geeignet. Die Rückkehr ist für etwa 14 Uhr geplant.

Seentour mit Initiator Klaus Schillo

Bei der größeren Tour am Mittwoch, 10. August, wird der Initiator und Wegepate des Radrundweges „Pfälzer Seentour“ Klaus Schillo aus Börsborn mitfahren. Treffpunkt für diese etwas über 60 Kilometer lange Tour vorbei an sechs Seen ist ebenfalls um 10 Uhr am Bahnhof Glan-Münchweiler. Die reine Fahrzeit beträgt etwa vier Stunden, doch wird immer mal pausiert, auch eingekehrt. Es sind nur zwei nennenswerte Steigungen zu bewältigen bei dieser Tour durch ruhige Naturschutzgebiete – für geübte und fitte Radfahrer mit Trekking- oder Mountainbike kein Problem. E-Bike-Fahrer sind willkommen.

Für beide Touren wird empfohlen, einen Fahrradhelm zu tragen. Für unterwegs sollten Getränke und Snacks zur Stärkung mitgenommen werden und die Fahrräder technisch in Ordnung sein.

Info

Anmeldungen sind erforderlich: Per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder telefonisch unter 06381 921226.