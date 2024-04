Max Reis, 17-jähriges Talent aus dem pfälzischen Ramstein-Miesenbach, gibt seiner Motorsport-Karriere in dieser Saison eine neue Richtung und schließt sich dem Haupt Racing Team an.

Mit der Truppe unter der Leitung von Ulrich Fritz bestreitet er das ADAC GT Masters. In der populären GT3-Rennserie teilt sich Reis einen Mercedes-AMG GT3 mit dem Südafrikaner Kwanda Mokoena. Erste Testfahrten hat der Gymnasiast bereits hinter sich. Er gab dabei eine Kostprobe seines Könnens und hält seine Fans über alles auf dem Laufenden: Über die Max-Reis-App gibt er ihnen Hintergrundinformationen, auch über sein Team, die Rennserie und vieles mehr. Die aktualisierte Version gebe es demnächst im Apple App Store und im Google Play Store zum kostenlosen Download, wirbt er.

„Es ist schön, mit HRT für eines der besten GT-Teams Deutschlands starten zu dürfen, und ich bin stolz darauf, dass sie mir, der als Umsteiger aus dem Formelsport noch über keinerlei GT-Erfahrung verfügt, viel Vertrauen entgegenbringen“, zeigte sich Reis nach der Vertragsunterzeichnung mit dem Haupt Racing Team (HRT) zufrieden.

Mehr Rennen in Deutschland

„Außerdem ist für mich klasse, dass ich nach zwei Jahren, in denen ich primär in Frankreich gefahren bin, nun mehr Rennen in Deutschland haben werde. Und dass das ADAC GT Masters im Rahmen der DTM fährt, ist ebenfalls toll.“ Die DTM sei schließlich bekannt und „die wichtigste Motorsport-Plattform Deutschlands“.

Sein neuer Teamchef Ulrich Fritz hält viel von seinem jüngsten Neuzugang: „Ich bin sehr glücklich, mit Max ein weiteres junges Talent für das Haupt Racing Team an den Start zu bringen. Und ich bin überzeugt, dass Max zusammen mit Kwanda Mokoena eine vielversprechende Fahrerpaarung für das ADAC GT Masters bildet.“

Umstellung aufs neue Fahrzeug ist groß

Ende April startet die Saison. Sein Team hat nach dem erfolgreichen vergangenen Jahr mit dem Titel für das beste Team und Rang zwei in der Fahrerwertung hohe Erwartungen.

In der vergangenen Woche drehte der GT-Neuling auf dem Nürburgring erste Runden mit seinem neuen Fahrzeug und war begeistert. „Ich habe mich von Anfang an im Auto wohlgefühlt, obwohl die Umstellung vom leichten Formel 4 in den relativ schweren GT3 recht groß ist. Außerdem hat das Team mich super aufgenommen und über die beiden Testtage perfekt betreut.“

Das ADAC GT Masters, eine Rennserie mit GT3-Fahrzeugen, wird seit 2007 ausgetragen. In diesem Jahr hat sich die Serie mehr den Bedürfnissen der Nachwuchsrennfahrer angepasst und unter anderem das Programm „Road to DTM“ ins Leben gerufen. Bei dieser Förderung erhält der beste Pilot unter 25 Jahren das Nenngeld für die Einschreibung in die DTM 2025. Das ADAC GT Masters 2024 besteht aus sechs Rennwochenenden, die auf Strecken in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Österreich ausgetragen werden.

GT-Masters-Termine

26. bis 28. April Motorsport Arena Oschersleben



7. bis 9. Juni Circuit Zandvoort



12. bis 14. Juli Nürburgring



30. August bis 1. September Circuit de Spa-Francorchamp



27. bis 29. September Red-Bull-Ring



18. bis 20. Oktober Hockenheimring