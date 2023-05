Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit 8848 Metern Höhe gilt der Mount Everest als das Dach der Welt. Viele Bergsteiger träumen davon, einmal den Gipfel zu erreichen. So auch Mario Marx. Mit Sven Holler sprach der 57-Jährige über seine Expedition in eisiger Kälte und dünner Luft sowie über seinen Vortrag „Dem Mount-Everest-Gipfel ganz nah“ am 22. Januar in der Live-Bühne Godelhausen.

Herr Marx, die Reise zum Mount Everest war ein Geburtstagsgeschenk Ihrer Frau. Wollte Sie Ihnen einen Traum erfüllen oder Sie – ob der Risiken einer solchen Expedition – loswerden?

(lacht)