Am Wochenende dröhnen wieder die Motoren in St. Wendel und im Kuseler Land. Die Saarland-Pfalz-Rallye steht am Freitag und Samstag an. Ein Lokalmatador ist besonders motiviert.

Die Region ist wieder Schauplatz eines Laufes zur deutschen Rallye-Meisterschaft, der am Freitag und Samstag ausgetragen wird. Nach der Hunsrück-Rallye und der Mittelrhein-Rallye steht nun die Saarland-Pfalz-Rallye