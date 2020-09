Die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan veranstaltet am Donnerstag, 24. September, eine Raderlebnistour für E-Bike-Fahrer. Los geht es um 10 Uhr an der Aral-Tankstelle in Konken. Unter der Leitung von Petra Rübel können Interessierte auf einer Strecke von rund 50 Kilometern die Landschaft des Landkreises erkunden. Die Räder müssen selbst mitgebracht werden. Außerdem ist ein Kostenbeitrag von vier Euro pro Person zu zahlen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, deswegen wird um Anmeldung unter der Telefonnummer 06381/6080-123 oder -127