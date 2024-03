Die Tischtennisgemeinschaft Quirnbach/Glan-Münchweiler kann sich glücklich schätzen, gleich zwei Nachwuchstalente in ihren Reihen zu haben. Doch die Fortschritte von Matteo Creutz und Leon Schillo bringen auch ein Problem mit sich.

Matteo Creutz und Leon Schillo sind zwei hoffnungsvolle Nachwuchstalente der Tischtennisgemeinschaft Quirnbach/Glan-Münchweiler. Die beiden Jungen haben in der laufenden Saison schon in der zweiten Herrenmannschaft der TTG ausgeholfen, obwohl sie gerade einmal elf und zwölf Jahre alt sind. „Am vergangenen Spieltag gegen die dritte Mannschaft des TV Waldmohr hat Matteo gegen einen Spieler glatt in drei Sätzen gewonnen, der vorher noch kein Spiel in der Saison verloren hatte“, berichtet TTG-Vorsitzender Uwe Rech. Die Beiden haben in wenigen Jahren, seitdem sie Tischtennis spielen, laut Rech große Fortschritte gemacht, was auch an dem intensiven Training liege.

Bis zu sechs Mal in der Woche steht Tischtennis auf dem Stundenplan. Dabei werden sie von Vereinsjugendtrainer Thomas Helmbrecht und Rainer Korb trainiert. „Matteo und Leon könnten noch weiter sein, wenn der Aufbau in den ersten Jahren wegen Corona nicht gestört worden wäre“, sagt Korb, der in mehreren Vereinen den Tischtennisnachwuchs trainiert. Laut TTG-Vorsitzendem Rech hat der Steinbacher Matteo im Alter von acht Jahren und der Niedermohrer Leon mit sieben Jahren mit dem Tischtennissport begonnen.

Lehrgang beim Deutschen Tischtennisverband

Das Talent ist auch dem Pfälzischen Tischtennisverband nicht verborgen geblieben und so wurden beide zu einem Sichtungslehrgang des Deutschen Tischtennisverband eingeladen. Matteo hat sich zudem für den Deutschland-Pokal qualifiziert, der im April in Norddeutschland ausgetragen wird. Mit der Jungenmannschaft 15 ist die TTG Quirnbach/Glan-Münchweiler im vergangenen Jahr von der Bezirksklasse in die Bezirksliga aufgestiegen und liegt aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Zu der Jungenmannschaft gehören außerdem Tim Heimbrecht, Marius Scheu und Mika Hinkelmann.

Die erste Herrenmannschaft der TTG Quirnbach/Glan-Münchweiler spielt in der Kreisliga und gewann kürzlich mit den Spielern Axel Müller, Volker Zunkel und Philipp Creutz den Bezirkspokal. Damit die jungen Spieler sich verbessern, müssten sie am besten gegen gleich gute oder sogar bessere Gegner spielen, meint Korb. In ihrem Verein könnten sie aktuell höchstens in der Kreisliga spielen. Die Aussicht, mit der TTG in viel höhere Spielklassen aufzusteigen, schätzt TTG-Vorsitzender Rech eher gering ein. Zwei sehr gute Spieler genügten nicht, da eine Mannschaft aus mindestens sechs Spielern bestehe.

Wechsel auf lange Sicht wohl unausweichlich

Auf lange Sicht, wird der TTG Quirnbach/Glan-Münchweiler wohl seine beiden Nachwuchstalente nicht halten können, sollten sie weiter große Fortschritte machen. „Das ist für den Verein bedauerlich, der die Nachwuchsarbeit geleistet hat, aber für die Spieler unumgänglich, um sich weiter zu entwickeln“, sagt Korb.