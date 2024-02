Die Kindertagespflege stellt ein ergänzendes Angebot zur Tagesbetreuung von Kindern in Einrichtungen dar, um Eltern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Die Jugendämter der Kreise Kusel und Kaiserslautern sowie der Stadt Kaiserslautern bieten ab Samstag, 2. März, einen Qualifizierungskurs zur Kindertagespflege an. Der Kurs bietet einer Mitteilung einen Einstieg in die Tätigkeit als Tagesmutter oder -vater. Im Kurs geht es um die Rahmenbedingungen der Kindertagespflege, rechtliche und versicherungsrechtliche Grundlagen, Haushaltsführung, Entwicklungspsychologie, Pädagogik, soziologische Aspekte, Gesundheit, Ernährung und kreatives Gestalten. Darüber hinaus absolvieren die Teilnehmer ein Praktikum in einer Kita oder bei einer erfahrenen Tagesmutter, ehe eine Prüfung zu absolvieren ist. Der Unterricht findet an zwei bis drei Abenden online statt sowie in Präsenz in Kaiserslautern.

Interessenten müssen sich zu dem Kurs beim zuständigen Jugendamt anmelden. Ansprechpartner in Kusel ist Meike Gerhardt, Telefon 06381 424336, E-Mail meike.gerhardt@kv-kus.de. Ausführliche Infos zum Kurs – unter anderem zu den Prüfungsvoraussetzungen – gibt es unter www.kvhs-kaiserslautern.de – „Qualifizierung für Kindertagespflegepersonen“