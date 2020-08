Das Motto lautet: „Corona durchkreuzen − querblech durch die Pfalz“. Damit reist der Landesverband der evangelischen Posaunenchöre durch zwölf Städte in der Pfalz und spielt an jeweils zwei Orten der Städte ein halbstündiges Konzert. Koordiniert wird das Ganze von Landesposaunenwart Christian Syperek. Am Sonntag, 9. August, wird einer der Posaunenchöre in Kusel Halt machen und zwei Konzerte geben: um 10.30 Uhr vor dem Altenheim Zoar und um 11 Uhr am Haus im Westrich, in der Trierer Straße 83. Laut Syperek werden dabei Spenden für die Corona-Nothilfe der Diakonie Pfalz gesammelt. „Wir wollen vor allem älteren, kranken und einsamen Menschen eine Freude machen und zeigen, dass Musik verbindet und wir auch unter Corona-Bedingungen gemeinsam aktiv sein können“, sagt er. Gespielt würde alles, von Kirchen- bis Popmusik.