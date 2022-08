Vom 9. bis 11. September unternimmt die Stadt Kusel eine Fahrt zum Partnerschaftstreffen nach Toucy. In diesem Jahr besteht die Partnerschaft seit nunmehr 49 Jahren und ist somit die am längsten bestehende der Stadt Kusel. Die Stadt fragt nun, wer mitfahren möchte. Dafür sollen Fahrgemeinschaften gebildet oder eventuell Kleinbusse gefüllt werden. Wer an der Fahrt teilnehmen möchte, kann sich ab sofort bei Ingrid Bernd melden unter der Telefonnummer 06381 6080151 (8 bis 12 Uhr) sowie per E-Mail an ingrid-bernd@vgka.de. Interessenten sollen dabei angeben, ob sie eine Partnerfamilie haben und ob sie mit dem Auto fahren können.