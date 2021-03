Ein liebevoll geschmückter Ostergarten ist rund um die evangelische Kirche in Wiesweiler entstanden. Dort haben Konstanze Klein und Presbyterin Anette Jost erstmals in mehreren Stationen das Geschehen der Karwoche umfassend illustriert.

Auch in diesem Jahr können Oster-Gottesdienste nur eingeschränkt stattfinden. Die Plätze in den Kirchen sind wegen Corona begrenzt. Daher biete die Aktion eine Alternative, sich der Ostergeschichte zu nähern, sagt Klein. Schoko-Eier und Osterhasen müsse man allerdings woanders suchen. Unter dem Motto „Geh mit Jesus“ können Besucher dem Ostergeschehen anhand symbolhafter Stationen folgen. Unter anderen sind Palmsonntag, Gründonnerstag und das letzte Abendmahl, die Fußwaschung und die Ölberg-Szene, Karfreitag und natürlich die Wiederauferstehung in Bild, Text sowie mit Figuren dargestellt.

„Es ist eine anschauliche Szenerie, die für individuelle Besuche bestens geeignet ist“, erläutert Klein, Lehrerin an der Grundschule Meisenheim. Der Ostergarten sei für alle Altersgruppen konzipiert, auch ihre Schüler seien schon zu Besuch gewesen, berichtet die Ideengeberin. Unterstützung erhielten die beiden Frauen von Kirchendiener Harald Lenhard und Heidi Schneider, die sich um den Blumenschmuck kümmerte. Auch Kinder aus dem Ort haben sich mit gemalten Mandalas daran beteiligt. Zudem wurde jede Station mit einem QR-Code bestückt, mit dem sich auf dem Handy passende Lieder öffnen lassen. Am Schluss erwartet die Besucher eine kleine Mitmachstation.

Der idyllisch gelegene Kirchhof ist frei zugänglich. Voraussetzung für den Besuch ist die Einhaltung der Corona-Hygiene-Regeln. Der Ostergarten um die 1684 erstmals urkundlich erwähnte Kirche soll auch noch über die Feiertage hinaus zugänglich sein.