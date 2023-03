Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Probleme mit der Hüfte standen gestern im Mittelpunkt der RHEINPFALZ-Sprechstunde. Gefragter Ansprechpartner war Harald Dinges, Chefarzt der Orthopädie am Westpfalz-Klinikum in Kusel. Was er den meisten Anrufern mitgab: Den richtigen Zeitpunkt für eine OP entscheiden die Patienten selbst.

Gleich mehrere Anrufer hatten bereits Hüftgelenk-Ersatz erhalten, so auch ein 76-Jähriger aus Dannenfels. Er habe 2017, 2018 und 2019 Hüft-Operationen gehabt, schilderte er. „Aber