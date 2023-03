Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über Umwege kam Marco Schneider zum Lehrerberuf. Bereut habe er den Wechsel in den Klassenraum nicht. Im elften Jahr am Siebenpfeiffer-Gymnasium wird der studierte Informatiker das Ruder übernehmen. Den Kurs seiner Vorgängerin will der Etschberger beibehalten, wenngleich es in naher Zukunft einige Herausforderungen zu meistern gilt.

Die Zahl „42“ ist für einen Informatiker „eine spezielle Zahl“, sagt Marco Schneider. Im Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“ ist sie die von einem Supercomputer