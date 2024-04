Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Brand in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier hat für Zuwachs auf dem Kuseler Windhof gesorgt. 100 Menschen mussten über Nacht in die Pfalz gebracht werden.

Alarmstimmung am Samstagnachmittag: Dichter Rauch stieg im Norden Triers empor. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) war einer der Wohncontainer in Brand geraten. Zwar konnten die